Grimmen

Über 100 Jahre prägte die Molkerei das Stadtbild von Grimmen. Zu DDR-Zeiten arbeiteten zeitweise mehr als über 100 Angestellte in diesem Betrieb, der am 1. Februar 1889 gegründet worden war. Doch 1995 endete die Geschichte der Grimmener Molkerei. Fast, denn in jedem Jahr treffen sich ehemalige Mitarbeiter, um zu plauschen, sich zu erinnern und um alte Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Und das in diesem Jahr bereits zum 11. Mal. 2007 war die Idee dazu entstanden. „Einige Frauen, die einst Mitarbeiter der Molkereigenossenschaft Grimmen waren, trafen sich damals und wollten ein Treffen ehemaliger Betriebsangehöriger organisieren“, erinnert Doris Kriemann. Schon fast vergessene Namen wurden mit Hilfe eines alten Geburtstagskalenders wieder ins Gedächtnis gerufen, es wurde telefoniert, Adressen wurden ausgetauscht und Einladungen geschrieben.

Seit Februar 1991 verfügte die Molkerei über eine eigene Verkaufsstelle auf ihrem Betriebsgelände für den Verkauf ihrer Waren direkt aus der Produktion, Verkäuferin Rosemarie Turack Quelle: Hartmut Klonowski/Archiv

Beim ersten Treffen im Kulturhaus Grimmen gab es von allen Seiten ein großes Hallo. Doris Kriemann: „Das war ein Trubel damals. Inzwischen treffen wir uns zweimal im Jahr – zum Frauentag und alle Ehemaligen, die möchten, in der Weihnachtszeit.“ In diesem Jahr waren es 32 ehemalige Molkerei-Mitarbeiter, die sich in der Klönstuv der Volkssolidarität gemeinsam in gemütlicher Runde an die Jahre erinnern wollten, in denen sie gemeinsam arbeiteten, aber auch zusammen lachten, und feierten.

Doris Kriemann/ Almut Jaekel