Ehepaar will wissen, wer auf seinen Hund geschossen hat

Kirch Baggendorf. Simba geht es wieder besser - das ist die gute Nachricht. Die schlechte allerdings ist, dass in Kirch Baggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach wie vor ein Tierschänder unterwegs ist. Am letzten Sonntag hat dieser gezielt und aus nächster Nähe, so jedenfalls der Tierarzt, auf einen knapp fünf jahre alten Hund namens Simba geschossen. Der Diabolo gelangte durchs Fell und die Bauchdecke in den Magen des Tieres und musste in der Tierklinik Demmin herausoperiert werden. Die Halter, das Ehepaar Erich und Erika Schaefer, wollen nun herauszufinden, wer auf ihr Tier geschossen hat. Es muss jemand aus dem Dorf sein.

