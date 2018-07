Grimmen

Andere zu pflegen, liegt Sabine Kriemann im Blut. 30 Jahre lang war sie Altenpflegerin in einem Pflegeheim in Tutow, dann sorgte sie elf Jahre lang für ihren pflegebedürftigen Mann. Als der im vergangenen August starb, zog sie in ihre alte Heimat – nach Grimmen – und ist jetzt wieder im Pflegeheim aktiv: Im Kursana-Domizil in Grimmen hilft die Seniorin seit Kurzem als Ehrenamtlerin vor allem im Heimchor, wo sie kann. Von dieser Möglichkeit und davon, dass ihre Hilfe dort auch gebraucht wird, hat sie aus der OSTSEE-ZEIZUNG erfahren.

Marianne Hochgräber ist ebenso neu in der ehrenamtlichen Hilfe im Grimmener Pflegeheim am Bahnhof. Vier Jahre lang war sie dort zuvor in der Betreuung beschäftigt. „Und jetzt bin ich eben wieder hier, wenn Not am Mann ist“, sagt sie.

„Genau so ist es, erzählt Kerstin Pieper, Leiterin der Sozialen Betreuung im Haus. „Sie kommt, um mit unseren Bewohnern spazieren zu gehen, begleitet sie bei Veranstaltungen im Haus und hilft auch mal bei den Beschäftigungen.“

„Alte Leute sind eben unsere Welt“, sind sich die beiden einig, die allerdings nur zwei von etwa 15 Ehrenamtler im Kursana-Domizil sind.

Jaekel Almut