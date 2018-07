Grimmen

Im „Glücksklee“, dem Sozialkaufhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Grimmen, bekommt man ein schönes Kleid schon für zehn Euro. Den kompletten Herrenanzug gibt es für einen Fünfer mehr. Und wer möchte, kann sich die gekaufte Garderobe vor Ort auch gleich ändern lassen, denn zum Verkaufsteam gehört auch eine Schneiderin. Drei Anlaufstellen für bedürftige Menschen gibt es derzeit noch in Grimmen. Neben dem „Glücksklee“ sind das die DRK-Kleiderkammer und die Grimmener Tafel. Ein viertes Sozialkaufhaus, das bislang größte in der ehemaligen Kreisstadt, musste dagegen zu Monatsbeginn seine Pforten schließen. Es lohnte sich nicht mehr. Mit der AFS-Filiale verlor Grimmen vor allem einen Anbieter für preiswerte Möbel, die es hier neben Garderobe und anderem notwendigen Hausrat ebenfalls zu kaufen gab.

Amler Reinhard