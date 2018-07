Grimmen

Wer Angst vor Ratten hat, sich in engen Schächten unwohl fühlt und mit strengen Gerüchen so gar nicht umgehen kann, ist in diesem Beruf definitiv falsch.

In unserer neuen Serie „Ein Tag als...“ besuchen wir ab sofort Berufstätige an ihrem Arbeitsplatz. Gleich beim ersten Teil gingen wir mit Danny Keil dorthin, wo sich wohl die wenigsten Menschen freiwillige aufhalten würden.

Der 25-Jährige arbeitet als Fachkraft für Abwassertechnik. Wenn er und sein Team des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Grimmen (Zwag) gerufen werden, gibt es unter der Erde richtige Probleme.

In der Dienstagsausgabe der OSTSEE-ZEITUNG erfahren Sie, womit es die Abwassertechniker der Stadt täglich zu tun haben.

Mielke Raik