Klevenow

Technische Geräte, Diesel und eine Baggerschaufel im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro wurden aus einem Baucontainer in Klevenow gestohlen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Container. Arbeiter stellten den Einbruch am Montagmorgen fest und informierten die Polizei. Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund waren daraufhin im Einsatz, um Spuren zu sichern.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer in den vergangenen Tagen etwas Auffälliges in Klevenow beobachtet hat, kann sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder auch die Internetwache der Landespolizei wenden.

akr