Griebenow

In der Nacht zum Donnerstag wurde in die Vorpommersche GenussManufaktur in Griebenow (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingebrochen und Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei informiert, verschafften sich der oder die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt. Durchsucht wurden sämtliche Räume.

OZ