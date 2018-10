Kandelin

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kandelin bei Grimmen (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend Bargeld gestohlen worden. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund am Mittwoch berichtete, betrage der Schaden etwa 5000 Euro. Der oder die unbekannten Täter waren zwischen 17.30 und 20.30 Uhr in das Haus an der Hauptstraße eingedrungen. Dort hatten der oder die Einbrecher mehrere Schränke durchwühlt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten Spuren. Hinweise nehmen das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 / 570 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang verweist die Polizeiinspektion Stralsund auf ihre kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Sie informiere kostenlos, auf Wunsch auch zuhause, über Möglichkeiten eines effektiven Einbruchschutzes. Termine unter der Telefonnummer 038 31 / 24 52 38 oder per Mail karsten.block@polmv.de.

Detlef Lübcke