Grimmen

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte das Schaufenster eines Geschenkeladens in der Bahnhofstraße in Grimmen ein. Wie die Polizei mitteilt, wollten sich die Täter gegen 3.10 Uhr mit einer Eisenstange Zugang zum Gebäude verschaffen.

Der Eigentümer, der in der Nähe seine Wohnung hat, bemerkte den Vorfall und alarmierte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen trugen, flüchten. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter Tel. 038326/570 entgegen.

Dana Frohbös