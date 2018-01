Einbruch in Kfz-Werkstatt

Grimmen. Spezialwerkzeug ist bei einem Einbruch in einer Kfz-Werkstatt in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, sind der oder die Täter in der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr gewaltsam in die freie Kfz-Werkstatt in der Stralsunder Straße in Grimmen eingedrungen.

Sie stahlen unter anderem diverse Spezialwerkzeuge, dessen Wert die Polizei zusammen mit dem verursachten Sachschaden mit mehreren tausend Euro angibt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Stralsund sicherten in der Werkstatt die Spuren des Einbruchs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese nehmen die Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 / 570, jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache (www.polizei.mvnet.de) entgegen.

OZ