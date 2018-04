Einbruch in Kindertagesstätte

Steinhagen/Grimmen. Ein Einbruch in die Kindertagesstätte in Steinhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde dem zuständigen Polizeireivier Grimmen am Montagabend gegen 22 Uhr gemeldet. Wie sich heraustellte, hatten sich der oder die Einbrecher durch ein Fenster Zutritt zur Einrichtung verschafft. Gestohlen wurde ein kleiner Tresor mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Hinweise, die zur Aufklärung dienen könnten, nimmt das Polizeirevier in Grimmen (Dr.-Kurt-Fischer-Str.; Tel. 038326 / 570) entgegen.

Krüger Anja