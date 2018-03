Einbruch in Kita

Kandelin. In der Nacht zu Mittwoch erhielt das Polizeirevier Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) den Hinweis, dass in die Kindertagesstätte „Hummelnest“ in Kandelin eingebrochen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen, gegen 23.40 Uhr, über ein Fenster in das Büro der Kindergartenleiterin einzubrechen. Dort durchsuchten der oder die Unbekannten den Raum und die darin befindlichen Möbel offenbar nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird jedoch auf zirka 900 Euro beziffert.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wer zum oben genannten Zeitpunkt ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat und beispielsweise eine Personenbeschreibung zu dem oder den möglichen Tätern angeben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Grimmen (Tel. 038326 / 570) bzw. jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

OZ