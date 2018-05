Negast/Grimmen

Ein kleiner Safe, in dem sich Bargeld befand, wurde Sonntagnacht aus der Kindertagesstätte in Negast (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen. Wie aus dem zuständigen Grimmener Polizeirevier zu erfahren war, verschafften sich der oder die Täter kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum, in dem sich der Safe befand.

Zur Höhe der Bargeldsumme macht die Polizei keine Angaben. Jedoch sei der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden höher als der Stehlschaden.

OZ