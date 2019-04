Stralsund

An den vergangenen Tagen wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen mehrere Einbrüche gemeldet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Karnin ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 26. April um 16 Uhr und dem 29. April um 05.45 Uhr. Die Einbrecher drangen auf der Suche nach Wertgegenständen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro

Bargeld gestohlen

Einbrüche wurden nach dem Wochenende auch aus Trinwillershagen gemeldet. Während es in der Kindertagesstätte bei einem Sachschaden blieb (rund 1000 Euro) wurde aus einer Physiotherapiepraxis und dem Gemeindebüro auch Bargeld gestohlen.

In Klevenow wurde ein Baucontainer auf einer Baustelle aufgebrochen. Diverse elektrische Geräte aus dem Container wurden entwendet. Außerdem zapften die Täter Diesel aus den Baumaschinen, die auf der Baustelle standen, ab. Der Gesamtschaden wird auf 11 000 Euro geschätzt.

Hoher Sachschaden

In Drechow versuchten Unbekannte auf einer Baustelle am Umspannwerk in ein Aufenthaltsgebäude einzudringen, was ihnen offenbar jedoch nicht gelang. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Jens-Peter Woldt