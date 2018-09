Grimmen

Das erste Treffen der neuen Erdmännchen ist auch für die Tierpfleger aufregend. „Kann gut gehen, muss aber nicht“, sagt Christin Trapp. Die Leiterin des Grimmener Tierparks (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist aber sehr zuversichtlich, dass ihr Plan von einer Erdmännchen-Zucht aufgeht. Viele Vorbereitungen wurden für das erste Date der kleinen Raubtiere getroffen.

In einem Zoo in Bochum aufgewachsen

Vor etwa vier Wochen zog ein Erdmännchen-Brüderpaar von Dresden nach Grimmen. Sie lebten sich schnell ein und sollen für Nachwuchs im Tierpark sorgen. Das einzige, was noch fehlte, war das Weibchen. Seit der vergangenen Woche ist es da. Ein Erdmännchen-Mädchen, zwei Jahre jung, das Haar trägt sie etwas struppig und aufgewachsen in einem Zoo in Bochum.

Strenge Regeln bei den Erdmännchen

Zwei Tage lang lebte sie in einem angrenzenden Gehege und schaute sehnsüchtig und neugierig durch eine Scheibe auf die beiden Dresdner Raubtierchen. „Die beiden Kerle knurrten sie zum Anfang an, aber das ist normal“, weiß Christin Trapp. Zwei Männchen und ein Weibchen, das sei vermutlich die beste Konstellation, um schnell auf Nachwuchs hoffen zu dürfen. So ein Erdmännchen-Weibchen ist nämlich wählerisch. Wie eine Königin im Bienenstock verhalte es sich bei den Tieren, die zur Gattung der Mangusten gehören. Ein Weibchen sucht sich den Partner aus und bleibt ihr ganzes Leben lang mit ihm zusammen. Nur dieses eine Paar darf im Rudel Nachwuchs zeugen. Die Familienmitglieder – also alle Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen – helfen bei der Aufzucht und Erziehung der Kleinen. Sollte ein anderes Weibchen aus dem Rudel sich einfallen lassen, ebenfalls Junge zu bekommen, sorgt die Königin dafür, dass der Wurf getötet wird. Strenge Regeln im Hause Erdmännchen. Die Königin allein hat das Sagen.

Welchen „Sachsen“ wird sie nehmen?

Nun soll die Bochumer Königin sich also zwischen den beiden Männern aus Sachsen entscheiden. Beim ersten Treffen läuft alles wie gewünscht. Während die Männer in freudiger Erwartung einer Dame noch schnell ein paar Tunnel in die Erde graben, interessiert sich das Weibchen zunächst mehr für ihre künftige Wohnung. „Sie lief alle Gänge ab, schließlich will man wissen, wo man einzieht“, sagt Christin Trapp: „Sie muss ihr gefallen haben, denn danach näherte sie sich schnüffelnd und neugierig den Brüdern.“ Für wen sie sich entscheidet, das weiß nur die Königin und könne noch niemand abschätzen. Aber Christin Trapp ist sehr zufrieden. Das Trio ist sehr zahm und liebt Mehlwürmer. „Aber niemand sollte vergessen, dass die niedlichen Tiere kleine Raubtiere sind“, sagt Christin Trapp und ihre Kollegin Katharina Herda bestätigt: „Das erste Tier, das mich während meiner Ausbildung gebissen hat, war ein Erdmännchen.“

Wache schieben im Schichtsystem

Ihr Gebiss funktioniert genauso gut wie ihre Organisation. Der Wachposten, auf zwei Beinchen stehend, hält Ausschau nach Feinden. Im Schichtsystem laufe das ab, sagt Christin Trapp, die Biologie auf Diplom studierte. Nähert sich ein Feind aus der Luft, klingen die bellenden Warngeräusche anders, als wenn ein Feind, beispielsweise eine Schlange, gesichtet wurde. Im Tierpark in Grimmen sind die Erdmännchen allerdings ganz entspannt. Hier fliegt höchstens mal ein Raubvogel über die durch ein Netz gesicherte Anlage.

Paten gesucht

Einen Namen hat noch keines der Tiere. Noch nicht. Doch wer eine Patenschaft für eines der Erdmännchen übernehmen möchte, darf ihm auch einen Namen geben. 50 Euro pro Jahr kostet die Patenschaft, die mit einer Urkunde und einem Bild des jeweiligen Tieres besiegelt wird. Für das kommende Jahr hat sich Christin Trapp vorgenommen, erstmals einen Tierpaten-Tag zu organisieren. Dann werden alle Unterstützer eingeladen, denn nicht nur die Erdmännchen, sondern auch andere Tiere warten noch auf einen menschlichen Paten. „Diese Spende unterstützt uns in unserer Arbeit und hilft uns sehr.“ Christin Trapp möchte dann eine kostenlose Führung als Dankeschön anbieten. Außerdem macht sie darauf aufmerksam, dass – im Gegensatz zu den Erdmännchen – die Rotbug-Aras schon Nachwuchs bekamen. Und der soll nun für 400 Euro einen neuen Besitzer finden. „Wir können ihn nicht behalten, weil das für absoluten Stress in unserer Papageienfamilie sorgen würde.“

Erdmännchen sind Besuchermagnet

Auf den Familienzuwachs im Erdmännchen-Gehege freut sie sich schon sehr. 77 Tage trägt die Königin ihre Babys unter dem Herzen. Dann kommen sie zur Welt. Maximal zehn Tiere möchte die Chefin des Parks eines Tages in ihrem Tierpark wissen. „Denn Jungtiere sehen doch alle Menschen gern und Erdmännchen werden von den meisten Menschen sowieso geliebt.“

Carolin Riemer