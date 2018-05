Grimmen

Mitten in der Nacht - am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr - brannte vor dem Tierpark in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Einkaufsbeutel. Eine Rettungswagenbesatzung bemerkte den Brand in der V.-Homeyer-Str. und löschte diesen mit Erde und Wasser. Die Polizei wurde alarmiert.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten glimmte der Einkaufsbeutel nur noch. Ein Einsatz durch die Freiwillige Feuerwehr Grimmen war nicht mehr nötig.

Was in dem Beutel brannte und wodurch beziehungsweise wer den Brand auslöste, ist unklar.

Krüger Anja