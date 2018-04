Einwohner schwingen Hacke und Harke

Brandshagen. Beim traditionellen Frühjahrsputz in der einstigen Gemeinde Brandshagen, die heute zur Großgemeinde Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gehört, wurden am Sonnabend die Strände in Neuhof und Niederhof gereinigt sowie Müll am Niederhofer Weg gesammelt.

In der einstigen Gemeinde Brandshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) nahmen am Sonnabend mehr als 20 Einwohner am traditionellen Frühjahrsputz teil. Zur Bildergalerie

Auch auf dem Brandshagener Friedhof wurde gehackt, geharkt und teilweise Wildwuchs entfernt. Unter anderem, für bevorstehende Arbeiten. Denn noch in diesem Jahr sollen einige Wege beleuchtet werden.

Bereits einige Tage zuvor schnappten sich 23 Damen der Gymnastikgruppe Besen, Lappen und Wischeimer, um die Brandshagener Mehrzweckhalle auf Hochglanz zu bringen.

Mehr als 20 Einwohner beteiligten sich allein am Sonnabend am diesjährigen Frühjahrsputz. Dieser hat in der einstigen Gemeinde bereits Tradition. Seit Anfang der 90er Jahre treffen sich Einwohner dazu.

Krüger Anja