Hohenwieden

Tino Eisbrenner (Gesang & Gitarre) und Heiner Frauendorf (Bajan) begeisterten mit ihrem aktuellen Programm „Kaleidoskop“ am Freitagabend in Hohenwieden die Besucher der traditionellen Konzert(chen)reihe in der SOS-Dorfgemeinschaft. Für Eisbrenner klingt der Titel des Programms wie eine Beschreibung seines bunten und vielfältigen Künstlerlebens. Er, der die kollektive Arbeit an der Kunst über alles liebt, betrat nicht allein die Bühne. Gemeinsam mit seinem Freund und Musiker Frauendorf erzählten und sangen sie dem Publikum vom lebendigen eisbrennerschen Kaleidoskop. Dieses Kaleidoskop hat er während seiner künstlerischen Laufbahn unzählige Mal gedreht und neue, bunt schillernde Sterne entdeckt. Der Saal in der SOS-Dorfgemeinschaft war restlos ausverkauft.

Raik Mielke