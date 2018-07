Neuendorf

500 Teilnehmer beim 16. Neuendorfer Bikertreffen, 215 Motorräder bei der Ausfahrt: „Wir sind begeistert. Das ist ein Hammerjahr und unser größtes Treffen bisher“, sagt Mitorganisator Andreas Kiencke.

Über 125 Kilometer ging die Ausfahrt um den Kummerower See. Die Barther Band „Wux“ und „Fisherman’s Wife“ sorgten für Stimmung.

Und die „Eisenärsche“ Michael Glor und Marko Grade kamen nach fast 24 Stunden und 1711 Kilometern auf dem Bike an und werden in der Hall of Fame der Iron Butt Association verewigt. Gleich zwei Siegpreise für den Burnout Contest wurden vergeben – an Steffen Bergmann aus Demmin und Patrick Witt aus Stoltenhagen, der mit seiner zugelassenen Maschine gewann.aj

Almut Jaekel