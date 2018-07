Glashagen

Es werde besseres Licht. Dafür sorgt gegenwärtig die Elektroinstalltions Grimmen GmbH. „Wir montieren etwa 300 neue energieeffiziente LED-Lampen in Grimmen als Straßenbeleuchtung“, berichtet Frank-Uwe Schneider.

Seit 1982 ist er Elektriker und seit 1993 auch Elektromeister. Verheiratet, drei Kinder und ein Enkel, lebt der 55-Jährige in Glashagen. „Ich bin mit Leib und Seele Elektriker. Wenn man am späten Abend durch die Stadt fährt, ist sofort an der Helligkeit zu sehen, wo die neuen Lampen installiert wurden“, sagt Schneider. Allerdings sind die Arbeiten an der Straßenbeleuchtung nur ein Teil seines Wirkungsgebietes: „Reparaturen, Service, Fehlersuche und deren Beseitigung sind die nachhaltigsten Arbeiten eines Elektrikers “, meint er.

Jaekel Almut