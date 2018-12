Vietlipp

Die 7. Klasse am Grimmener Gymnasium besucht Elina Hoffmann (13). In Greifswald geboren wohnt sie in Vietlipp und fühlt ich in dem kleinen Dorf am Stadtrand von Grimmen sehr wohl. Gerne spielt sie Volleyball, liebt Musik und mit Freunden unterwegs zu sein. „Ich fahre sehr gerne Moped und habe sehr, sehr großes Interesse an Motorrädern. Der Sound schwerer Maschinen begeistert mich", sagt Elina, die noch einen Bruder hat. Bereits zweimal machte sie gemeinsam mit anderen Schulkameraden auf ihre Klasse aufmerksam. Im Rewe-Markt am Jarpenbeker Damm gab es Kuchenbasare und am 15. Dezember wird es beim Weihnachtsmarkt beim Supermarkt einen weiteren Basar geben. „Wir wollen als Klasse im nächsten Jahr eine Reise unternehmen, bekommen leider keine Zuschüsse, und so kam die Idee für den Basar. 15 Jungen und Mädchen machen mit, der Zuspruch bei den Kunden ist immer sehr groß und wir bedanken uns beim Markt für die Unterstützung", sagt Elina Hoffmann.

Walter Scholz