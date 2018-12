Elmenhorst

In Bobbin auf der Insel Rügen wurde Herbert Blümke (75). geboren. Er lebte später in Hamburg, erlernte den Beruf eines Gärtners und qualifizierte sich anschließend zum Gärtnermeister. „Ich habe auf dem größten Parkfriedhof dem Ohlsdorfer Friedhof mit 400 Hektar gearbeitet", erzählt der Senior heute. Im Herbst 1991 kam der Vater von zwei Söhnen und drei Enkeln nach Elmenhorst und übernahm den Hof Böhl am Ortsausgang, den er geerbt hatte. Einer seiner Söhne lebt im asiatischen Singapur. Mit einem eher ungewöhnlichen Hobby beschäftigte sich Herbert Blümke: „Ich habe Mausefallen gesammelt und sie Herrn Hammer und seiner Hammerscheune in Kaschow geschenkt", erzählt der Senior, der Jagdvorsitzender von drei Jägergruppen mit 500 Weidgenossen ist. „Sowohl als Gärtnermeister als auch im Hegering Bremerhagen ist es einfach nur schön, die wunderbare Natur zu genießen", meint Blümke.

Walter Scholz