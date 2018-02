Endlich: Tagespflege eröffnet

Glewitz. Noch gibt es einiges zu tun in der zukünftigen Tagespflege in Glewitz (Landkreis Vorpommern-Rügen). Aber jetzt schon ist zu erahnen, wie gemütlich es die Gäste des Hauses in wenigen Tagen haben werden. Denn der Eröffnungstermin steht, berichtet Matthias Pagel.

Der 34-Jährige ist Geschäftsführer des Pflegekombinats Ahrenshagen-Daskow, das seit 2016 auf diesen Tag hinarbeitet und das ehemalige Gebäude der Amtsverwaltung an der Kreisstraße in Richtung Grammendorf zu einer Tagespflege umbaut. „Die werden wir am 15. Februar eröffnen“, kündigt Pagel an.

Auf rund 170 Quadratmetern erstreckt sich die Tagespflegeeinrichtung. Therapie- und Gemeinschaftsräume, aber auch eine Küche und Ruheräume lassen viel Raum für die Betreuung. „Was den Pflegegrad betrifft, gibt es keine Einschränkungen“, informiert Pflegedienstleiterin Stephanie Poleratzki.

Rund 100 000 Euro hat das Pflegekombinat bereits investiert.

Krüger Anja