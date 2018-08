Grimmen

Einst erlernte Willi Junge (88) den Beruf eines Schiffbauers, geboren in der Nähe von Stettin. „Kaum zu glauben, dass ich nun schon 60 Jahre in Grimmen wohne und 30 Jahre beim damaligen Erdöl/Erdgas Betrieb gearbeitet habe“, sagt der Senior, Vater von sechs Kindern, sechs Enkeln und fünf Urenkeln. Gern lebe er in Grimmen, der einstigen Ackerbürgerstadt. „Es war damals eine tolle Entwicklung, die durch den Erdölbetrieb entstanden ist, die leider nach der Wende nicht so fortgesetzt wurde“, sagt er. Er lobt die vielen Veranstaltungen für Jung und Alt und vor allem, dass es eine saubere Stadt sei. Seit knapp drei Monaten lebt er im Seniorendomzil „Kursana“ . Dort gefällt es ihm. Er werde gut umsorgt . „Ich gehe noch viel spazieren mit meinem Rollator“.

Amler Reinhard