Grimmen

In der Nacht zum Mittwoch wurden aus dem Verkaufsstand des Erdbeerhofes Glantz in der Friedrichstraße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Erdbeeren und mehrere Gläser Erdbeerkonfitüre im Wert von insgesamt circa 200 Euro gestohlen.

Wie die Polizei informiert, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu der Verkaufshütte. Nicht das erste Mal! Bereits in der Woche zuvor suchten Einbrecher das Erdbeerhäuschen heim. Neben Erdbeeren wurden da unter anderem auch eine Waage gestohlen.

Anja Krüger