Erdölmuseum bleibt erhalten

Reinkenhagen. Das Erdölmuseum in Reinkenhagen bleibt, obwohl die Bedingungen für seinen Erhalt momentan alles andere als rosig sind. Zum einen fehlt der Gemeinde das Geld für notwendige Investitonen, zum anderen werden die Mitglieder des Vereins Erdöl & Heimat, die das Museum seit mehr als zwanzig Jahren mit viel Herzblut betreuen, immer älter. Dennoch, so Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) sehe man sich in der Verantwortung und wolle die auch wahrnehmen. Sprich das Museum bleibt erhalten.

Amler Reinhard