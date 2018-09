Nehringen

In den Herbstferien soll es im Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen (Landkreis Vorpommern-Rügen) nochmal so richtig actionreich zur Sache gehen. „Wir haben uns entschieden, in der Woche vom 8. Oktober bis zum 12. Oktober ein Erlebnis-Ferienlager anzubieten“, sagt Simone Wagner, Leiterin des Jugendgästehauses.

Anmeldungen unter: Tel. 038334 / 80311 oder per E-Mail an info@jgh-graureiher.de

Hierfür gibt es 20 freie Plätze. „Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen. Wer noch Interesse hat, sollte sich also schnellstmöglich anmelden“, sagt sie.

Die Leiterin des Jugendgästehauses blickt auf einen erfreulichen Sommer zurück. „Unsere Steinzeitlager liefen super. Wir hatten im Frühsommer viele Schulen aus der Region zu Gast, aber auch aus dem Raum Berlin und Brandenburg“, beschreibt sie. Das Highlight war wetterbedingt aber der Wasserwanderrastplatz. „Dort ging es richtig zur Sache. So viele Gäste hatten wir seit Jahren nicht“, freut sich Simone Wagner.

OZ