Die Einwohner der Gemeinde Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) feiern am 29. September Erntedankfest. Der alte Pfarrhof in Reinberg ist traditionell der Austragungsort der Feierlichkeiten.

Mandy Groß ist bei der Organisation eine feste Größe und mit Engagement und Freude dabei. In diesem Jahr will die 42-Jährige selbst am Marmeladenwettbewerb, der seit einigen Jahren Bestandteil des Erntedankfestes ist, teilnehmen. „Das hat sich zu einem kleinen Höhepunkt auf dem Fest entwickelt. Die Teilnehmer und das verkostende Publikum haben viel Spaß dabei. Da will ich in mit meiner Marmeladenkreation auch dabei sein“, sagt die Frau aus Wilmshagen.

Kulinarisch und kulturell gibt es ein breites Spektrum beim Sundhagener Erntedankfest. Und es wird auch wieder eine Tombola mit originellen Preisen geben.

Roswitha Pendzinsky