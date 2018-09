Nachdem am Donnerstag vergangener Woche der letzte Gründungspfahl für die Behelfsbrücke an der A20-Abbruchstelle bei Tribsees gesetzt wurde, geht es nun zügig weiter. Ein Jahr mussten sie den Lärm der umgeleiteten Autos und Lastwagen aushalten, nun sind am Dienstag erste Segmente der Brücke geliefert worden.