Bremerhagen

Wer romantische und beschauliche Weihnachtsmärkte mag, war am Wochenende in Bremerhagen besonders gut aufgehoben. Dort organisierte der Stralsunder Verein Chamäleon erstmals einen Markt auf dem Gelände des Landschulheims. Die Veranstalter ließen viele alte Kontakte wieder aufleben, denn ihr Ziel: Schritt für Schritt wieder Leben und Freude auf das Gelände bringen. Seit diesem Jahr bauen sie das Schullandheim auf.

Kristina Papke mit Freund Nico Kuczyk und Tochter Hanna aus Neu Lüdershagen genossen die Ruhe auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir wollten es romantisch und gemütlich. Das haben wir hier gefunden“, sagt sie. Beim Basteln in der Blockhütte und zur Musik der Stralsunder Pfadfinder wurde dann auch der Nieselregen unwichtig. Draußen bot Daniel Fritz extravagante Feuerschalen an, Thoralf Melms gab den Weihnachtsmann und Märchentante Brigitte Deboldt las den jüngsten Besuchern immer zur vollen Stunde Märchen vor. Der knusprige Flammkuchen aus dem frisch aufgearbeiteten Lehmofen kam bei den Besuchern besonders gut an. Es sei ein guter Start trotz des ungemütlichen Wetters gewesen, waren sich die Chamäleon-Mitarbeiter und ihre jugendlichen Helfer einig.

Carolin Riemer