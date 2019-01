Grimmen

Seit 1993 schraubt Fritz Lexow hauptberuflich an Fahrrädern. Seit einigen Wochen hat der Grimmener ein neues Geschäft im Stadtgebiet Südwest. Wie in allen Bereichen des Lebens ist in den vergangenen Jahren auch die Entwicklung der Fahrräder rasant fortgeschritten. Welche neuen Herausforderungen bringt dies für einen Fahrrad-Mechaniker mit sich? Und wie hat sich die Arbeit in den beiden letzten Jahrzehnten verändert? In der OZ-Serie „Ein Tag als...“ konnten wir diese Fragen mit Fritz Lexow klären.

Freitagmorgen um neun Uhr. Fritz Lexow öffnet sein Geschäft im Grimmener Innenring und schon schiebt die erste ältere Dame ihr Rad ins Geschäft. „Hinten habe ich mir was eingefahren. Ich würde meinen Drahtesel heute Nachmittag wieder abholen“, sagt die Rentnerin. Eine von vielen Stammkunden, die regelmäßig in das Geschäft kommen. „Die Reparaturen haben im Vergleich zu meinen Anfangsjahren deutlich zugenommen. Dies liegt zum einen an der Altersstruktur in Grimmen. Viele ältere Bürger können und wollen sich diese Arbeit nicht mehr alleine antun.“, meint der Fahrrad-Experte. Aber auch die moderne Technik spielt hierbei eine wichtige Rolle. „Ich habe die Entwicklung die letzten beiden Jahrzehnte Stück für Stück mitgemacht und mich immer weiterentwickelt. Wenn man nun ein paar Jahre nicht mehr an seinem Rad herumgeschraubt hat, ist dies völliges Neuland“, beschreibt Fritz Lexow und in diesem Moment kommt der nächste Kunde ins Geschäft. „Mein Licht geht vorne nicht“, sagt er. Denn was früher ein schnell entdeckter Defekt war, bedarf heutzutage deutlich mehr Arbeit. „Früher hat man sich die Leuchte direkt oder eben den Dynamo angesehen. Heute ist dies alles verbaut, so dass man den Fehler erst suchen muss“, beschreibt er.

Die Auswahl der verschiedenen Modelle wird immer größer. Ob normales City-Bike oder E-Bike. Als Fahrrad-Mechaniker muss man sich ständig mit der neuesten Technik auseinandersetzen. Quelle: Raik Mielke

Noch eine Nummer schwieriger wird es bei den Elektro-Bikes. „Diese Fahrräder sind weiterhin auf dem Vormarsch und ein wirkliches Fahrerlebnis“, findet Fritz Lexow und beschreibt: „Mir ist es jedoch sehr wichtig, die Leute diesbezüglich gut zu beraten.“ Wie der Fahrradmechaniker beschreibt, fangen viele Kunden einfach zu spät an, aufs E-Bike umzusteigen. „Man sollte nicht erst dann umsteigen, wenn einem das Fahren auf dem normalen Rad zu schwer geworden ist, oder man sich gar unsicher fühlt. Dann ist es einfach zu gefährlich“, findet Fritz Lexow. In Sachen Reparatur kommen bei den E-Bikes inzwischen sogar Computer zum Auslesen von Schäden zu Einsatz.

Doch es gibt auch immer noch die Liebhaber ganz alter Fahrräder. „Einige Kunden haben noch DDR-Fahrräder, für die sie Originalteile bestellen. Diese werden dann gehegt und gepflegt und nur bei perfektem Wetter genutzt“, erzählt der Trebelstädter.

Andere sitzen täglich bis zu 100 Kilometer auf dem Fahrradsattel. „Es gibt in der Region viele passionierte Hobby-Radsportler. Diese kommen dann sehr regelmäßig in meine Werkstatt, um ihr Rad durchchecken zu lassen oder Teile zu erneuern. Ich hatte sogar einen Kunden, bei dem ich vierteljährlich die Kette gewechselt habe, weil sie dann 3000 Kilometer runter hatte“, beschreibt er.

Derzeit ist in der Fahrradbranche die ruhigste Zeit des Jahres. „Zumeist stehen nur kleine Reparaturen an. Dies ändert sich aber, wenn das Frühjahr vor der Tür steht. Dann wollen die Leute wieder losradeln und merken, dass noch einiges an ihren Fahrrädern zu tun ist“, beschreibt Fritz Lexow und macht sich an die nächste Reparatur, es gilt eine Kette zu straffen.

Raik Mielke