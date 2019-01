Kirch Baggendorf

Bei zwei Grad Celsius und einem eisigen Wind ist Rainhard Rohde am Montagnachmittag damit beschäftigt mitten auf dem Acker bei Wendisch Baggendorf eine Koppel zu bauen. Wie so oft ist keine Menschenseele in seiner Näher. Doch die Arbeit des 56-jährigen Mannes aus Kirch Baggendorf wird trotzdem ganz genau beäugt. Denn immer an seiner Seite ist seine große Schafherde. „Ich habe 400 Mutterschafe und derzeit noch ein paar der Lämmer aus dem letzten Jahr“, erklärt der Schäfermeister.

Seit nunmehr 40 Jahren übt er diesen klassischen Beruf aus. „Es ist mein Leben, ich könnte mir keine schönere Arbeit vorstellen. Mein Uropa, Opa und Vater haben auch schon als Schäfer gearbeitet. Ich bin also mehr oder weniger in diese Arbeit hineingeboren“, sagt der sympathische Mann aus der Gemeinde Gransebieth. Von 1978 bis 1980 erlernte er den Beruf und machte wenige Jahre später sogar seinen Meister. „Zu DDR-Zeiten waren Schäfer überaus anerkannt“, erinnert er sich zurück und beschreibt: „Damals brauchte man die Wolle, so dass mittels Gesetz beschlossen wurde, dass jede Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) Schafe halten musste.“ Wie er erzählt, gab es in den 1980er Jahren nach dieser Beschlussfassung nicht genügend Schäfer. „Um uns wurde regelrecht geworben. So bekam Rainhard Rohde auch sein Haus in Kirch Baggendorf, wo er nun seit Dezember 1988 seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt hat.

Wurden die Schafe früher aufgrund der ganz speziellen Wolle jeden Abend in den Stall gebracht, ist er heute 365 Tage im Jahr mit seiner Herde unterwegs. „Nach der politischen Wende war die Wolle nicht mehr gefragt“, betont er und sagt: „Ich habe mich gleich nach der Wende selbstständig gemacht und musste die Arbeitsweise daraufhin verändern.“ Heutzutage kommen 60 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf der Lämmer und 40 Prozent aus der Landschaftspflege. „Ich habe schwarzköpfige Fleischschafe. Im März und April vergrößert sich die Herde um jeweils 200 Lämmer, die dann bis zum Verkauf sechs Monate bei mir bleiben“, erklärt er. Dies sind dann auch die beiden intensivsten Monate. „Mit solch einer Herdengröße kann man sich als Schäfer keinen Angestellten leisten“, erklärt Rainhard Rohde. Heißt alle anfallenden Aufgaben muss der passionierte Schäfer alleine bewältigen und dies an jedem Tag im Jahr. „Jahrelang habe ich gar keinen Urlaub gemacht. Doch seit dem es Solarparks gibt, kann ich mir eine Woche im Jahr erlauben“, sagt er schmunzelnd. Der Hintergrund: Diese Parks werden inzwischen schaffreundlich gebaut und sind umzäunt. „Ich kann meine Tiere dann dort lassen. Sie pflegen die Anlagen und können aufgrund der neuen Bauweise auch unter den Platten hindurchlaufen und somit auch nichts kaputt machen“, beschreibt er.

In einem Umkreis von 20 Kilometern führt er die Herde so von Fläche zu Fläche. „Ich habe fünf Betriebe in diesem Gebiet, mit denen ich seit Jahrzehnten toll zusammenarbeite und um deren Flächen ich mich kümmere“, erklärt er. Dem 56-Jährigen ist bewusst, dass der Beruf des Schäfers ein Auslaufmodell ist. „In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit sechs Jahren keine neuen Schäfer ausgebildet. In ganz Deutschland gibt es nur noch rund 800 Berufsschäfer“, weiß Rainhard Rohde und zieht mit seinen Tieren zur nächsten vorbereiteten Koppel.

Raik Mielke