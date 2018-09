Grimmen

Mit innovativer Lebensmittelindustrie, Kreislaufwirtschaft und als Ausflugsziel für Familien soll das Pommerndreieck künftig von sich Reden machen. So sieht es das neue Vermarktungskonzept vor, das bei der Regionalkonferenz der IHK zu Rostock in Kaschow bei Grimmen vorgestellt worden ist. Ziel ist es, internationale Investoren für den Großgewerbestandort zu gewinnen und damit den Wirtschaftsaufschwung im Landesosten anzukurbeln.

Die Erwartungen waren riesig, als Bauminister Otto Ebnet Ende 2005 den ersten Spatenstich am Knotenpunkt von A 20 und Rügenzubringer setzte. Ein Industriepark sollte hier aus der Erde schießen. Das Pommerndreieck galt als Hoffnungsträger für die Region. Rund 13 Jahre später haben sich diese Erwartungen nur ansatzweise erfüllt. Bis auf den Apfelchips-Hersteller Biosanica und den Batterieproduzenten Akku Sys, der sich derzeit dort ansiedelt, macht die Industrie ums Pommerndreieck einen Bogen. „Wir müssen neue Wege gehen, wenn wir hier weiter vorankommen wollen“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Frisch vom Feld in die Fabrik

Der Konzept-Titel „Pommern Hoch 3“ ist Programm: Lebensmittelindustrie, Kreislaufwirtschaft und Tourismus sollen ein homogenes Ganzes bilden, erläutert Hans-Ulrich Tappe von Agiplan, der Industrieberaterfirma, die das Konzept miterarbeitet hat. Im Gegensatz zu 1A-Standorten wie dem Berliner Umland habe das Pommerndreieck Betrieben Gewerbeflächen mit mehr als 100 Hektar zu bieten. „Doch Platz allein ist kein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Tappe. Vermarktet werden könne der Standort nur, wenn klar sei, wofür er stehe. Das soll künftig wie folgt aussehen: Zum einen wird das Pommerndreieck Standort für Betriebe, die regionale Agrarerzeugnisse weiterverarbeiten und veredeln. Die dabei entstehenden Abfallprodukte könnten zur Energieerzeugung – der zweiten Konzeptsäule – genutzt werden. Das böte Unternehmen, „die auf Nachhaltigkeit besonderen Wert legen, interessante Chancen“, meint Harry Glawe.

Markthalle für Familien

Durch die Fast-Food-Kette McDonald's und das Kaufhaus Stolz sei das Pommerndreieck zudem als „touristischer Rastplatz vorgeprägt“, sagt Tappe. „Das wollen wir ausbauen zum ,Schaufenster Vorpommern’.“ Den Konzeptschreibern schwebt eine Erlebniswelt für Familien vor. „Ähnlich wie Karls Erdbeerhof“, sagt Glawe. So könnte etwa eine Markthalle für regionale Erzeugnisse entstehen. Dabei dürften jene mit ähnlichem Angebot, wie etwa die Pommernkate auf Rügen, nicht „das Gefühl bekommen, ihnen würde etwas weggenommen. Das ist nicht der Fall“, betont Vorpommern-Rügens Landrat Ralf Drescher (CDU). „Wir kommen nur voran, wenn wir die ganze Region mitnehmen und alle an einem Strang ziehen.“

Ohne 5G-Netz kein Erfolg

Nachholbedarf hat Vorpommern-Rügen allemal: Mit einer Industriebasis von sechs Prozent liege der Kreis deutlich unter dem ohnehin niedrigen Landesdurchschnitt, sagt IHK-Vizepräsident Torsten Grundke. Das sei neben dem Fachkräftemangel ein „entscheidendes Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung“. Dabei bringe gerade das Pommerndreieck mit, was Investoren begeistern müsste: bezahlbare Grundstückspreise, die A 20 vor der Tür, Fördermöglichkeiten, Hochschulen und damit Know-how in der Nähe. Was fehle, sei ein zeitgemäßes Funknetz. Grundke appelliert an die hiesige Wirtschaft, sich beim Bund Gehör zu verschaffen. Der müsse Telekom und Co. dazu verpflichten, Stadt wie Land mit der neuesten Mobilfunkgeneration, dem 5G-Netz, zu versorgen. „Es kann nicht sein, dass wir von einem Funkloch ins nächste fallen.“ IHK-Präsidiumsmitglied Matthias Ogilvie fordert darüber hinaus einen „Kümmerer“ fürs Pommerndreieck. „Der Dienstleistungsaspekt ist wichtig“. Industrielle kämen nur, wenn sie für ihre Mitarbeiter ein attraktives Freizeitangebot und Wohnraum vorfänden.

Dass sich eine Neupositionierung und eine gezielte Investorenakquise lohne, habe der Industriestandort Schwerin bewiesen, sagt Glawe. Nachdem dort Nestlé ein Kaffeekapsel-Werk baute, folgten bald Firmen wie ZIM Flugsitz oder der Insulinpumpen-Hersteller Ypsomed. Eine solche Sogwirkung erhofft sich Landrat Drescher auch für das Pommerndreieck, für das er Ideengeber gewesen sei. „Das Potential hier ist riesig. Wir stehen noch ganz am Anfang.“

Biochips, Batterien und Burger Am Pommerndreieck haben sich bis dato der Biochips-Hersteller Biosanica und der Batterieproduzent Akku Sys angesiedelt. Außerdem sind ein McDonald's, eine Tankstelle, ein Aldi und eine Kaufhaus Stolz-Filiale ansässig.235 Hektar umfasst das Pommerndreieck laut Wirtschaftsministerium. Rund 1100 Arbeitsplätze gebe es an diesem Standort. Aktuell werde der nächste Teilabschnitt erschlossen. Nach dessen Fertigstellung werden weitere 20 Hektar zur Verfügung stehen. Eine etwa 400 Meter lange Straße einschließlich eines zweiten Kreisverkehrs ermögliche die weitere kurzfristige Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen.

Bernstein Antje