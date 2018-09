Grimmen

Das Motto „Schöner Wohnen im einstigen Industriebau“ in der Stoltenhäger Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) scheint vorerst geplatzt. Stattdessen heißt es: zum Ersten, zum Zweiten und möglicherweise auch zum Dritten. Ob der Hammerschlag erfolgt, wird sich am kommenden Freitag in Berlin zeigen. Dort kommen die Grimmener Ex-Kleiderwerke unter den Hammer. Das Areal mit Produktionsgebäude und Nebengebäuden wird bei der Herbst-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG im „abba“-Hotel Berlin zur Versteigerung aufgerufen.

Zum Ersten, zum Zweiten – vor fast genau fünf Jahren, am 7. September 2013, hieß es auch „zum Dritten“. Die Ex-Kleiderwerke wurden erfolgreich versteigert, damals bei einer Auktion in Rostock. Nur ein halbes Jahr später präsentierte Roman Niehaus als neuer Eigentümer im Grimmener Rathaus ein erstes Konzept, das in der Trebelstadt die Hoffnung keimen ließ, dass dieser Schandfleck an der Stoltenhäger Straße verschwindet. Den Plänen des Geschäftsmannes zufolge, der aus Remagen kommt und eine Immobilienfirma sowie eine Baufirma besitzt, sollten in den ehemaligen Kleiderwerken, die nach jahrelangem Leerstand verwahrlost sind, altersgerechte Wohnungen für Grimmener entstehen. Dafür sollte das einstige Produktionsgebäude, erbaut in den 1970-er Jahren, entkernt und im Rohbau die Wohnungen etabliert werden. Laut Auktionskatalog liegt dafür auch ein positiver Bauvorbescheid vor, der auf den 15. Januar dieses Jahres datiert.

Eine baurechtliche Hürde hat das Projekt damit zwar genommen. Offen ist allerdings, ob es auch ein neuer Besitzer umsetzen wird. Der soll kommenden Freitag bei der Versteigerung in Berlin gefunden werden. Aufgerufen werden die Ex-Kleiderwerke samt 12 784 Quadratmeter großem Grundstück für ein Mindestgebot von 29 000 Euro.

OZ