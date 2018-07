Stahlbrode

Einen Monat nach seiner plötzlichen Schließung steht das Fährhaus in Stahlbrode auch zu Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern weiter ohne Pächter da.„Es tut mir sehr leid“, sagt Fritz Krause, dem das Gebäude gehört. „Ich habe unzählige Anrufe von Interessenten gehabt“, erklärt der Mann aus Zerbst in Sachsen-Anhalt, der die Immobilie vor 14 Jahren kaufte. „Und ich habe sehr viele Besichtigungen durchgeführt.“ Es hätte auch schon Zusagen gegeben. Aber in letzter Minute seien die Bewerber dann wieder abgesprungen. Einmal seien es familiäre Gründe gewesen, meint Krause. Ein anderes Mal führte der Interessent die Doppelbelastung an, die doch nicht zu verkraften sei. Viele der Interessenten hätten nämlich bereits ein Unternehmen und überlegten, das Fährhaus dazu übernehmen zu können.

Interessenten können sich bei Fritz Krause weiter unter Telefon: 01704372727 melden.

Amler Reinhard