Grimmen

Das Kaufhaus Stolz am Pommerndreieck wächst. Es soll um einen Indoor-Spielplatz und Gastronomie erweitert werden und zu einem attraktiven Ziel für Einheimische und Touristen werden (die OZ berichtete). Doch die Pläne haben für viele Menschen auch einen bitteren Beigeschmack. Es gibt aktuell nämlich nicht die Möglichkeit, das Pommerndreieck mit einem Bus zu erreichen. Da schreibt unser Leser Horst Girke beispielsweise: „Das Problem, welches jetzt schon besteht, die Leute wissen nicht, wie sie dorthin kommen sollen. Es fahren ja keine öffentlichen Verkehrsmittel.“

Dieses Problem wurde auch während der jüngsten Stadtvertretersitzung diskutiert. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Eine Bushaltestelle soll entstehen. „Dort entwickelt sich der Handel. Es sollte in unser aller Interesse sein, dass wir das Pommerndreieck, als touristischen Standort, an die Stadt anbinden“, sagt Stadtpräsident Harry Glawe ( CDU). Er schlug vor, dass sich alle Parteien dafür einsetzen, einen interfraktionellen Antrag formulieren, und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) vorlegen. Zwar gehöre das Pommerndreieck zur Gemeinde Süderholz, aber die Stimme der Stadt Grimmen habe Gewicht. „Nicht nur aus Sicht der Menschen, die dort einkaufen möchten, sondern auch aus Sicht der Arbeitnehmer, die dort ihrem Beruf nachgehen.“ Ausschlaggebend für die Diskussion war die Fraktion Die Linke, die den Antrag auf die Tagesordnung brachte und dafür auch von CDU und SPD Unterstützung erhielt.

Gelegenheit diesen Wunsch an der richtigen Stelle vorzutragen, bot die Fahrplankonferenz der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen in Grimmen. Hier sollten Hinweise und Anregungen für die Gestaltung des Sommerfahrplans 2019 gegeben werden. „Wir rufen in regelmäßigen Abständen die Bürger des Landkreises dazu auf, gemeinsam mit uns über Wünsche oder Probleme ins Gespräch zu kommen. Dies hilft uns sehr, um unseren Fahrplan zu optimieren“, erklärt VVR-Pressesprecher Michael Lang und berichtet: „Diesem Aufruf sind über 100 Personen in Form einer Mail gefolgt. Zudem konnten wir bei der Konferenz in der Hansestadt Stralsund und in Grimmen mit rund 30 Bürgern ins Gespräch kommen.“

Unter den Teilnehmern der Fahrplankonferenz war auch Grimmens Stadtrat Roland Wildgans, um über den gemeinsamen Wunsch der Gemeinde Süderholz und der Stadt Grimmen zu informieren. „Es besteht großes Interesse an einer Busverbindung zum Pommerndreieck. Perspektivisch sehen wir an diesem Ort wirtschaftliches und kulturelles Wachstum“, betont er und informiert: „Wir werden gemeinsam mit den zuständigen Vertretern der Gemeinde Süderholz zeitnah einen Antrag einreichen.“ Auch der VVR habe Interesse, sagt Michael Lang: „Am Dienstag nach der Konferenz schauten sich unsere Fahr-Planer das Pommerndreieck an.“ Zunächst müsse natürlich geprüft werden, wo eine Haltestelle eingerichtet werden kann und wer sie bezahlt.

Ulrich Sehl ist seit diesem Jahr der neuer Geschäftsführer der VVR. Quelle: OZ-ARCHIV

Der Wunsch ist auch dem neuen Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, Ulrich Sehl, bereits bekannt. „Damals gab es am Pommerndreieck noch nicht die Gegebenheiten eine Haltestelle zu errichten. Mit der Erschließung hat sich dies anscheinend geändert“, erklärt er und betont: „Die Wünsche werden nun auf ihre Machbarkeit geprüft.“

Raik Mielke und Carolin Riemer