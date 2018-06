Grimmen

Eine 24-jährige Frau aus der Gemeinde Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) steht unter dem Verdacht, unter Einfluss von Drogen einen Pkw gefahren zu haben.

Wie die Polizei am Montag informierte, stoppten Beamte des Grimmener Polizeireviers die junge Frau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 1. Juni gegen 22.40 Uhr in Grimmen.

Der Drogenvortest, dem sie sich unterzog, reagierte positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Im Juni werden in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und -Greifswald sowie Mecklenburgische Seenplatte Kontrollen zum Thema „Alkohol und Drogen“ im Rahmen der Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN“ durchgeführt.

„Bereits ein geringer Alkoholgenuss wirkt sich auf die Fahrtüchtigkeit aus. Das Nachlassen der Konzentration und des Sehvermögens können ausreichen, einen Verkehrsunfall zu verursachen. Noch komplexer sind die körperlichen Auswirkungen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Insbesondere sogenannte Multiintoxikationen (Kombination unterschiedlicher Drogen oder von Rauschgift mit Alkohol) sind nicht mehr kalkulierbare Gefahrenquellen für die Teilnahme am Straßenverkehr“, informiert Carolin Radloff vom Polizeipräsidium Neubrandenburg.

„Fahren.Ankommen.LEBEN!!“ ist eine Kampagne der Polizei zur Senkung der Verkehrsunfalltoten im Land M-V.

Krüger Anja