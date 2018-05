Grimmen

Einer Grimmenerin droht nun eine Anzeige wegen dem Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie dem Besitz von Betäubungsmittel.

Die 46-jährige Trebelstädterin geriet am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr an der Grimmener südlichen Randstraße (Vorpommern-Rügen) in eine Verkehrskontrolle.

Die Beamten erkannten bei der Frau Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest schlug positiv auf THC und Amphetamine an. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Im Fahrzeug konnten die Beamten zudem diverse Spuren von Betäungsmitteln sicherstellen.

Mielke Raik