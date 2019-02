Grimmen

Wenn eine Krieger-Katze den Superhelden Spiderman mit einem Säbel bedroht und Polizisten mit Feen tanzen, dann ist meistens Fasching. 190 verkleidete Kinder aus der Dr. Theodor Neubauer Grundschule flitzen durch die Turnhalle. Sie tanzen zur Musik von Mirko Redick, schnallen sich Wischlappen unter die Füße und liefern sich Wettrennen oder versuchen in kurzer Zeit, und ohne die Hände zu benutzen, einen Schaumkuss zu essen. Schulleiterin Birgit Mietzner im Giraffen-Kostüm sagt: „Auf den Fasching freuen sich unsere Kinder seit Wochen. Es ist ein Tag, an dem sie sich austoben können und ein guter Abschluss des Schulhalbjahres, bevor die Zeugnisse verteilt werden.“

Aischat Timirgirieva (9) und Emily Herwig (10, r.) beim Zielscheibenwurf. Quelle: Carolin Riemer

Für Spiel und Spaß sorgen an diesem Vormittag Carsten Komoss, Elizabeth Iwanek und Jörg Fiedler vom Gute-Laune-Verein. Sie haben sich extra einen Tag freigenommen, um den Kindern Action zu bieten. Krieger-Katze Emily Herwig (10) zielt mit einem Ball auf die Zielscheibe. Sie trifft und darf sich Süßigkeiten aus einer großen Schatztruhe aussuchen. Auffallend viele Polizisten bevölkern die Turnhalle. Die Anführerin der Truppe ist Laila Stoldt (8). „Wenn ich groß bin, möchte ich Tierärztin werden. Aber ich wäre auch eine gute Polizistin. Ich laufe gern und fange gern Jungen“, sagt sie und stemmt die kleinen Hände in die Hüften. Sie und ihre Freundinnen Lena Dähn (8) und Lotte Möller (8) verfolgen einen Plan. Ist der Junge gefangen, muss er ihnen zur Zentrale am Fußballtor folgen. „Dann bekommt er eine Aufgabe“, sagt Laila: „Entweder eine Runde laufen oder er muss Liegestütze machen.“ Lenny (9) und Finley (9) müssen dran glauben. Die beiden Freunde rennen auf Lailas Befehl los und erfüllen ihre Aufgabe. „Lenny hat geschummelt und abgekürzt. Jetzt muss er Liegestütze machen“, sagt Laila streng.

Wer kann in kürzester Zeit einen Schaumkuss verdrücken? Quelle: Carolin Riemer

Seit vier Jahren feiern die Grundschüler zusammen mit allen Lehrern und Erziehern aus dem Hort in ihrer Sporthalle Karneval. „Wir trennen Schule und Hort absichtlich nicht, weil wir den Tag gemeinsam verbringen wollen“, sagt die Schulleiterin, als sich plötzlich eine Polonaise um sie herum windet. Die Bäckerei Kühl spendierte der Schule 200 Pfannkuchen und diese süßen Kalorien müssen nun verbrannt werden. Angeführt wird die tanzende Schlange von Annett Spiekermann, der Klassenlehrerin der 4a. Sie hat sich in ein Teufel-Kostüm geschwungen. Die Lehrer - heute sind sie als Hippies, Hexen und Fußballer in der Schule erschienen - genießen die Feier genauso sehr wie ihre Schützlinge. Trebel pütt, pütt.

Johanna Scheitor (l.) freute sich über die Schatztruhe voller Süßigkeit. Quelle: Carolin Riemer

Carolin Riemer