Franzburg/Abtshagen

Ein Fehler beim Überholen war ursächlich für einen Unfall am Mittwochvormittag auf der L 222 zwischen Franzburg und Abtshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen), an dem zwei Autos beteiligt waren. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand an den Fahrzeugen ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei informiert, waren ein VW-Caddy und ein BMW aus Franzburg kommend in Richtung Abtshagen unterwegs. Auf Höhe Neu Bauhof sah der Caddy-Fahrer (65) einen Fußgänger mit Hund, der fälschlicher Weise am rechten Fahrbahnrand ging, und beabsichtigte, diesen zu überholen. Er scherte nach links aus, hatte aber übersehen, dass zeitgleich der BMW dabei war, den Caddy zu überholen. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich. Sowohl der Caddy-Fahrer als auch die 29-jährige Fahrerin des BMW blieben bei dem Unfall unverletzt. Am BMW, dessen rechte Fahrzeugseite stark beschädigt wurde, entstand ein Schaden von circa 6000 Euro, am Caddy von circa 4000 Euro.

Krüger Anja