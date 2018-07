Stahlbrode

Die erste Ferienwoche ist für Jaspar Finke (12) aus Warnemünde viel zu schnell vergangen. Die Ecolea-Schule Rostock organisiert seit Jahren Ferienfreizeiten auf dem Schulbauernhof in Stahlbrode. Und Jaspar hat es im letzten Jahr so gut gefallen, das er unbedingt wieder kommen wollte.

Er und die anderen Jungen und Mädchen haben gleich das Katzenbaby ins Herz geschlossen. „Und ich wollte dieses Jahr unbedingt in die Milchkammer, um Frischkäse und Butter zu machen. Ich bin total beeindruckt, was man alles aus Milch machen kann. Die Verkostung der verschiedenen Milchprodukte fand ich richtig interessant“, erzählt der 12-Jährige. In den nächsten Wochen geht es nach dem Motto: „Bruzzeln was beim Bauern wächst“ um gesunde Ernährung.

Jaekel Almut