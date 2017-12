Grimmen. Bereits zum 5. Mal versammeln sich am 1. Weihnachtsfeiertag wieder einsame Menschen zu einem festlichen Weihnachtsessen im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. Viele Helfer werden auch in diesem Jahr wieder dazu beitragen, dass Menschen, die sonst allein zum Fest wären, wenigstens einen Feiertag in Geselligkeit verbringen dürfen. Es gibt leckeren Braten mit Rotkohl und Knödeln.

Reinhard Amler