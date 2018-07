Grimmen

Auf der Trebel in Nehringen geht es rund

Am heutigen Sonnabend startet die 7. Trebeltalregatta, das Badewannenrennen in Nehringen. Inzwischen ist es Tradition, dass das gesamte Trebeltal gleichzeitig und diesmal das 4. Trebelfest feiert. Ab 14 Uhr geht es am Sonnabend mit der Neptuntaufe los. Anschließend starten die selbstgebauten Gefährte das Wettrennen auf der Trebel. Wenn dann beide Wettläufe von allen Teilnehmern absolviert sind und der Sieger und die Platzierten feststehen, geht das Fest an der Trebel erst so richtig los. Ein Andrea-Berg-Double und ab 19 Uhr DJ Bärbel und das Mailan-Duo im Wechsel werden erwartet, ein Feuerwerk ist geplant. Am Tag sorgen der Angelverein, eine Hüpfburg und eine Tombola für Unterhaltung. Am Sonntagvormittag erwarten die Veranstalter dann schon wieder Gäste. Sie laden nämlich von 11 bis 13 Uhr zum Frühschoppen mit der Zarrentiner Blasmusik ein.

Laienschauspieler zu Gast im Konzert(chen)saal

Teufel, Hexe und Roßdieb haben ihr Kommen in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden angesagt. Gemimt werden sie von Mitgliedern der Süderholzer Laienspielgruppe „Comedia povre“. Diese spielen am Sonntag um 16 Uhr im Theatersaal der Dorfgemeinschaft. Aufgeführt werden die von den Mimen für die Sommersaison einstudierten Fastnachtspiele „Der Teufel, die Hexe und die Eheleute“ sowie „Der Roßdieb zu Füsing“ von Hans Sachs.

Buntes Treiben im Zoo

Zu einem „Fest für die ganze Familie“ wird am Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr in den Stralsunder Zoo eingeladen. Unter dem Motto „Miteinander - Füreinander“ freuen sich die Organisatoren vom Seniorenbeirat der Stadt und das Team des Zoos auf Einheimische und Gäste. Ab 11.30 Uhr ist die große Hobbyschau zu sehen, zahlreiche Vereine, Verbände und Organisationen präsentieren sich an Informations- und Verkaufsständen. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm beginnt um 11.30 Uhr mit Böhmischer Blasmusik von den „Braven Schelmen“. Bis 17 Uhr sind auf der Bühne die Tanzgruppe der Volkssolidarität, der Kinderzirkus „Ostsee’O’lini“, das Akkordeonorchester Musikschule Fröhlich, der Singende Seemann, der Shanty-Chor „De Hafengäng“ und die Kindertanzgruppe des SV Medizin Stralsund zu erleben. Natürlich gehört zum traditionellen Zoofest auch eine Tierschau dazu.

