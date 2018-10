Negast

Bei einem Garagenbrand ist am Freitag in Negast bei Stralsund (Vorpommern-Rügen) ein Schaden in Höhe von etwa 60 000 Euro entstanden. In der Garage stand ein Auto. Es wurde durch das Feuer völlig zerstört, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Nachmittag berichtete.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Garage in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Stralsund, Negast, Steinhagen und Zarrendorf verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Haus.

Die Brandursache sei noch unklar. „Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden“, erklärte Jürgen Kolletzki aus der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

