Grimmen

Ein technischer Defekt hat nach erster Einschätzung des Einsatzleiters der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen gestern zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Grimmen in der Tribseeser Straße geführt.

Der Bewohner des Hauses, ein 86-jähriger Mann, wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht. Gegen 13 Uhr wurden die Kameraden über den Hausnotruf alarmiert, den der Mann selbst aktivierte. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannten bereits die Küche und das Bad des Hauses. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Tribseeser Straße auf Höhe des Einsatzortes voll gesperrt.

Carolin Riemer