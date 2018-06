Elmenhorst

120 Jahre Feuerwehr in Elmenhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen): Das wurde am Sonnabend gefeiert. Mit einem Festumzug begann der bunte Nachmittag. Durch den ganzen Ort zog der Korso von 18 Fahrzeugen aus Elmenhorst, den umliegenden Gemeinden und des THW. Ziel war die Festwiese, wo Ortsverein, Feuerwehr, Haus der Begegnung, Kindertagesstätte und Gemeinde ein buntes Programm boten.

27 aktive Kameraden engagieren sich in der Wehr, 13 sind es in der Jugendfeuerwehr. „Andreas Drews leistet als Jugendwart eine gute Arbeit“, lobt Bürgermeister Dr. Rudi Wendorf. In den vergangenen Jahren hätten so schon einige junge Leute in den aktiven Dienst übernommen werden können.

Aber, wie beinahe überall auf den Dörfern, ist es auch in Elmenhorst schwierig, über Tag kräftemäßig einsatzbereit zu sein. Eine Ausrückegemeinschaft mit der Abtshagener Wehr wurde deshalb gebildet. Zu 25 Einsätzen rückten die Elmenhorster im vergangenen Jahr aus. „Die meisten waren in der Nachbarschaft“, berichtet Wehrführer Helmut Penz.

Auch in diesem Jahr waren die Kameraden schon einige Male gefordert. „Unseren nach jetzigem Stand letzten und gleichzeitig größten Einsatz hatten wir im April – ein Pkw-Brand zwischen Elmenhorst und Windebrak“, berichtet der Wehrführer. Nicht vergessen dürfe man, sagt er, dass auch die Absicherung von Festen in der Gemeinde, zu ihren Aufgaben gehöre.

Grund genug für Bürgermeister Wendorf, auf eine gute Ausstattung der Wehr wert zu legen. „In den vergangenen vier Jahren haben wir beide Löschfahrzeuge durch neuere ersetzt“, berichtet er. Das sei bei der angespannten Haushaltslage nicht einfach, aber nötig gewesen. Aus einem Mercedes-Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25), einem Iveco-Löschfahrzeug mit Vorbaupumpe und tragbarer Feuerlöschpumpe und einem Schlauchtransportwagen sowie einem VW-Mannschaftstransporter besteht der Fuhrpark der Elmenhorster. Für die Jugendwehr steht für die Ausbildung ein Tragkraftspritzenanhänger (TSA) mit Tragkraftspritze im Gerätehaus bereit. Dieses wurde am Sonnabendnachmittag allerdings zur kleinen Clowns-Manege, wo Holger Pautz aus Wackerow mit seinen Späßen junge und ältere Besucher unterhielt.

