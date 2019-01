Grimmen

13 Mal in jährlicher Folge verbrannten die Grimmener im Januar gemeinsam ihre ausgedienten Tannenbäume. Eine Gelegenheit für viele, sich zu treffen, zu klönen, mit der Familie und Freunden einen schönen Winterabend am Lagerfeuer im Freien zu verbringen. Mit der Auflösung des Wasserturmaktivs im vergangenen Jahr steht dieses jährliche Spektakel jetzt auf der Kippe. Aber, wenn alles klappt, wird die Freiwillige Feuerwehr in Grimmen einspringen und das Traditionsfest am Grimmener Rodelberg fortführen.

Im Jahr 2005 wurden die Bäume noch im Grimmener Sportforum verheizt. Der Ort hatte sich danach verändert, aber die Tradition blieb. In den vergangenen Jahren fand das Tannenbaumverbrennen immer im Stadtgebiet Südwest am Rodelberg statt. „Wir wollten damals eine schöne Tradition einführen und das ist uns auch gelungen“, sagte Ursula Voß, einer der bisherigen Organisatorinnen vom Wasserturmaktiv noch vor rund zwölf Monaten. Die Leute sollten nach Weihnachten noch mal zusammenkommen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Zuletzt hatte der Verein, der regelmäßige Veranstaltungen vor allem am Wasserturm in der Altstadt organisierte, aber immer weniger, dafür aber immer ältere Mitglieder und löste sich im Frühherbst 2018 schließlich auf.

Unterstützt wurden die Wasserturmaktiv-Mitglieder beim Weihnachtsbaumverbrennen immer durch die Stadt und das Grimmener Regionalbüro des Strukturfördervereins Trebeltal. „Wir haben aber leider nicht die Kapazitäten, diese Veranstaltung aus eigener Kraft durchzuführen“, sagte Andreas Zander vom Regionalbüro in dieser Woche auf Nachfrage. Es würden einfach die Leute fehlen, um so etwas organisieren zu können, bedauert er.

Der Stadtbauhof, dessen Mitarbeiter bisher immer die nicht mehr benötigten Bäume im Stadtgebiet eingesammelt und zum Rodelberg gebracht haben, hat bisher noch keinen Auftrag dafür, bestätigt Kay Prohaska aus der Stadtverwaltung. Grimmens Feuerwehrchef Olaf Clasen ist aber optimistisch, dass die Veranstaltung durch das Grimmener Ordnungsamt unkompliziert genehmigt wird. „Nach Absprache mit Olaf Clasen sollte es keine Probleme für dieses Traditionsfeuer geben“, sagte Birgit Woytke aus dem Grimmener Ordnungsamt. Auch mit der Entsorgungsbehörde und dem Stadtbauhof will sich das Ordnungsamt abstimmen, damit es dann vor Ort auch genug ausgediente Weihnachtsbäume gibt.

„Dann soll das Tannenbaumverbrennen am Freitag, dem 17. Januar wie gewohnt am Rodelberg stattfinden – in Eigenregie der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen“, plant er. Auch einen Imbiss und Getränke soll es geben. „Darüber wie und wann die Bäume abgeholt werden, informieren wir, wenn alles feststeht“, sagt er. Die FFw Grimmen hatte auch in den zurückliegenden Jahren das Feuer immer entzündet und begleitet.

Weitere Traditionsfeuer Bisher sind der Redaktion folgende Veranstaltungen zum Tannenbaum-Verbrennen in der Region bekannt: Die Freiwillige Feuerwehr Abtshagen lädt am Sonnabend dem 12. Januar um 16.30 Uhr beim Gerätehaus zum 17. Weihnachtsbaum-Verbrennen ein. Abgeholt werden die Bäume am 12.1. ab 12 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst lädt ein zum Tannenbaumverbrennen ebenfalls am 12.1. ab 16 Uhr. Es gibt einen Abholservice für die Bäume, die am 12. Januar bis 12 Uhr am Straßenrand liegen. In Rakow können ausgediente Tannenbäume hinter dem Vereinsgebäude „Zum Torfstecher“ in Rakow entsorgt werden. Am 12. Januar ab 15 Uhr lodern die Bäume beim 1. Tannenbaumverbrennen. An das Feuerwehrgerätehaus in Kandelin wird am 19.1. eingeladen. Um 16 Uhr sollen dort die Bäume in Flammen aufgehen.

Almut Jaekel