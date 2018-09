Milienhagen-Oebelitz/Grimmen

Der Schornstein und das Dach eines Einfamilienhaus in Milienhagen-Oebelitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurden am Mittwochvormittag durch einen Brand beschädigt. Der entstandene Schaden wird vom zuständigen Polizeirevier Grimmen auf circa 5000 Euro geschätzt. Menschen waren nicht in Gefahr.

Wie die Polizei informiert, wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwoch gegen 11.10 Uhr über den Brand informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfshagen rückte aus, um den Brand zu löschen.

Ursächlich für den Brand war laut Polizei falsches Heizen.

Krüger Anja