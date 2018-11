Grimmen

Abtshagen hat sich eine sehr engagierte Kinderfeuerwehr aufgebaut. Mit dabei ist auch Emilia Mewes (10) aus Glashagen. Seit dem 1. Januar 2016 ist die Schülerin der 4.Klasse dabei. „Sie ist ein Kind der ersten Stunde“, meint Anja Burmeister, die Betreuerin der Kinderfeuerwehr. „Sport ist mein Lieblingsfach in der Schule“, sagt Emilia , die noch einen Bruder hat. Es macht ihr großen Spaß in der Feuerwehr mitzuwirken und ist sehr stolz auf die Freiwillige Feuerwehr von Abtshagen. „Die Frauen und Männer sind richtige Vorbilder für mich. Wie oft erlebt man, dass große Schäden bei Bränden oder Unfällen nur verhindert werden konnten,weil die Wehr schnell vor Ort war“, meint Emilia, die sich gern und oft mit ihrem Hund Maggie beschäftigt. „Radfahren mit der Familie macht mir aber auch Spaß“, sagt Emilia, die sich in ihrer Heimat sehr wohl fühlt.

Walter Scholz