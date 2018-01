Fliegender Tannenbaum trifft Pkw

Grimmen. Verfrühter schwedischer St.-Knuts-Tag auf der Bundesstraße 109 bei Greifswald: Als ein Pkw-Fahrer aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf der Umgehungsstraße der Hansestadt unterwegs ist, fliegt ihm von einem entgegenkommenden Lkw ein Weihnachtsbaum ins Auto.

Dies hat der 54-jährige Mann am Mittwoch im Grimmener Polizeirevier angezeigt. Wie die Polizei mitteilt, hat der fliegende Weihnachtsbaum den Pkw der Marke VW an der vorderen Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 2000 Euro.

Ob es sich bei dem Fahrer des Lkw um einen Schweden handelt, bleibt allerdings unklar. Der Lkw hat seine Fahrt fortgesetzt.

Für die schwedische Tradition des Tannenbaumrauswerfens war es allerdings zu früh. Der St.-Knuts-Tag wird in Schweden nämlich am 20. Tag nach Heiligabend, also am 13. Januar, gefeiert.

